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توقف مباراة الدنمارك وبلجيكا لمدة دقيقة تكريماً لأريكسن

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توقف مباراة الدنمارك وبلجيكا لمدة دقيقة تكريماً لأريكسن

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كوبنهاغن - رويترز

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توقفت مباراة الدنمارك وبلجيكا في المجموعة الثانية لبطولة أوروبا لكرة القدم لمدة دقيقة يوم الخميس تكريما لكريستيان أريكسن لاعب وسط الدنمارك الذي تعرض لأزمة قلبية في مباراتها الافتتاحية أمام فنلندا في ملعب باركن.

وفي الدقيقة العاشرة من المباراة (وهو نفس رقم قميص أريكسن) أوقف دريس ميرتنز لاعب بلجيكا اللعب ليبدأ اللاعبون في التصفيق بينما كشفت الجماهير الدنماركية عن لافتة كتب عليها: كل الدنمارك معك يا كريستيان.

ويتعافى أريكسن في مستشفى قريب وسيحتاج إلى زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب بعد سقوطه وفقدان وعيه خلال أول مباراة لبلاده في بطولة أوروبا أمام فنلندا يوم السبت الماضي. وتحوم شكوك حول مستقبله في اللعبة.

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