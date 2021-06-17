راموس باكياً: عندما قبلت العرض قالوا لي إن صلاحيته انتهت

انهمرت دموع سيرجيو راموس في مراسم توديعه لريال مدريد يوم الخميس بعد 16 عاما في النادي تحول فيها إلى أحد أبرز رموزه وحصل خلالها على 22 لقبا.



وانتهى عقد راموس، الذي خاض 671 مباراة مع ريال وسجل 101 هدف تشمل التسجيل في نهائيين لدوري أبطال أوروبا، مع النادي بطل أوروبا 13 مرة ولم يتوصل لاتفاق لتجديد التعاقد.





وقال راموس قبل أن ينخرط في البكاء في مؤتمر بمقر تدريبات النادي في بالديبيباس: حانت واحدة من أصعب اللحظات في حياتي ولا تكون مستعدا أبدا لتقول وداعا لريال مدريد لكن أتت هذه اللحظة.

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وأضاف: حقبة مدهشة واستثنائية وصلت إلى نهايتها لكن سيبدأ مستقبل مشوق أمامي وأنا حريص على إثبات أنني يمكنني اللعب في أعلى مستوى خلال المزيد من السنوات المقبلة وإضافة ألقاب أكثر إلى سجلي.

وواصل: كان الاختلاف الوحيد على العقد الذي قدمه النادي لمدة عام، وعندما قبلت العرض كان عاما واحدا مع تخفيض الراتب، ولكن كان للعقد تاريخ انتهاء.





ووجه رئيس النادي فلورنتينو بيريز، الذي تعاقد مع راموس من إشبيلية في 2005 مقابل 27 مليون يورو (32 مليون دولار) في صفقة قياسية آنذاك لمدافع إسباني، الشكر للاعب لتعزيز أسطورة ريال مدريد وتأكيد أنه أكثر ناد محبوب في العالم.



وتابع: ليس يوما سهلا لأنك كنت شخصا مميزا بالنسبة لي وعشنا سويا وعانينا أيضا خلال لحظات تاريخية لريال مدريد. أتمنى لك كل التوفيق وأريدك أن تعرف أن هذا بيتك دائما وأسطورة مثلك سيكون دائما من سفراء النادي.