غاتوزو يرحل عن فيورنتينا بعد 23 يوماً من تعيينه

رحل جينارو غاتوزو عن منصب المدير الفني لفريق فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم بعد 23 يوما فقط من تعيينه في المنصب.

وكان فيورنتينا قد أعلن تعيين غاتوزو "46 عاما"، لاعب خط وسط المنتخب الإيطالي وفريق ميلان سابقا، مدربا للفريق في 25مايو الماضي، لكن تردد أن غاتوزو ووكيل أعماله خورخي مينديز دخلا في خلافات مع النادي بشأن اللاعبين المسموح لغاتوزو بالتعاقد معهم.

مادة اعلانية

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أنه يبدو أن إدارة فيورنتينا كانت توجه أنظارها إلى صفقات أصغر من التي كان يتطلع إليها جاتوسو ومينديز.

وذكر النادي الإيطالي في بيان نشره عبر موقعه على الإنترنت: نادي فيورنتينا والمدرب رينو غاتوزو قررا، بالاتفاق المشترك، عدم المضي قدما في الاتفاقيات بينهما، وبالتالي عدم بدء الموسم الكروي المقبل معا.

وأضاف: النادي يعمل الآن على حسم اختياره للمدرب الذي سيقود الفريق إلى النتائج التي يستحقها النادي والمدينة.

وكان غاتوزو قد أقيل من تدريب نابولي في مايو الماضي بعد إخفاق الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا، وبعدها تم الإعلان عن تعيينه مدربا لفيورنتينا.

ولم يلعب فيورنتينا أي مباريات تحت قيادة جاتوسو، وقد شكل التغيير رقم 12 في قائمة مدربي الفرق الإيطالية خلال الصيف الحالي.

ويعد رحيل غاتوزو عن منصبه من بين الأسرع في الدوري الإيطالي، وذلك منذ رحيل مارسيلو بيلسا عن تدريب لاتسيو بعد يومين فقط من تعيينه بعد أن أخفق النادي في الالتزام بالموعد النهائي المحدد من جانبه للتعاقد مع لاعبين، رغم تبقي ثمانية أسابيع في سوق الانتقالات.