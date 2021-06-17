كورونا يضرب منتخب سلوفاكيا

أبلغ المنتخب السلوفاكي، متصدر المجموعة الخامسة ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم، عن وجود إصابتين بفيروس كورونا، من بينهما لاعب، في معسكر الفريق قبل مواجهة المنتخب السويدي الجمعة.

وجاء اختبار دينيس فافرو، لاعب لاتسيو الإيطالي، إيجابيا، وفقا لما أكده ستيفان تاركوفيتش، مدرب الفريق، في مؤتمر صحفي يوم الخميس.

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وقال تاركوفيتش :تحدثت معه، لا تظهر عليه أي أعراض.

ولم يكشف المنتخب السلوفاكي عن اسم الشخص الثاني المصاب،مؤكدا أنه أحد العاملين بالفريق ويعزل نفسه حاليا.

ولم يلعب فافرو مع المنتخب السلوفاكي في مباراته الافتتاحية التي شهدت فوزه على المنتخب البولندي، ويجب أن تمنع البروتوكولات تفشي المرض بين اللاعبين.

وذكر المنتخب السلوفاكي أيضا أنه يتعاون مع السلطات الروسية قبل مباراتهم المقبلة في سان بطرسبرغ.