لوكاكو: سنخرج الكرة من الملعب تكريماً لإريكسن

يرغب روميلو لوكاكو مهاجم منتخب بلجيكا في استغلال وجوده في الدنمارك لزيارة زميله في إنتر ميلان كريستيان إريكسن لكنه قال إنه لا يوجد مجال للعواطف عندما يلتقي المنتخبان في بطولة أوروبا لكرة القدم.

وساعد لوكاكو وإريكسن إنتر ميلان على الفوز بلقب الدوري الإيطالي الموسم المنصرم لكنهما كانا سيلتقيان في المجموعة الثانية لبطولة أوروبا يوم الخميس قبل أن يتعرض إريكسن لأزمة قلبية خلال اللعب مع الدنمارك يوم السبت الماضي.

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وقال لوكاكو في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: بعثت له بالفعل رسالة مساندة على الهواء وأكد لنا أنه بخير. طلبت من المدرب بالفعل زيارته في المستشفى. سأنتظر لمعرفة إذا كان ذلك ممكنا.

لكن مهاجم بلجيكا أكد تنحية المشاعر جانبا في أرض الملعب في الدنمارك التي تأثرت كثيرا بواقعة إريكسن في المباراة الافتتاحية أمام فنلندا التي خسرتها. وقال لوكاكو: جئنا للفوز. هذه مهمتنا الرئيسية. أركز في المباراة ويجب أن نواصل المنافسة بقوة.

وأعد لاعبو بلجيكا تكريما خاصا لإريكسن قبل المباراة لم يكشف لوكاكو عن تفاصيله لكنه سيشارك في جولة من التصفيق لصانع لعب الدنمارك خلال المباراة على ملعب باركن بكوبنهاجن.

وقال لوكاكو: في الدقيقة العاشرة سنخرج الكرة من الملعب وستبدأ فترة من التصفيق. إنها لفتة صغيرة للدعم والمساندة. إنها أقل شيء نستطيع القيام به لأن هناك العديد من اللاعبين في تشكيلة منتخبنا يعرفونه شخصيا. لكننا سنلعب من أجل الفوز غدا. إنها المهمة الرئيسية. لا مجال للمشاعر على هذا المستوى. الدنمرك فريق قوي جدا ويملك الآن دافعا إضافيا. لن نستهين بهم.