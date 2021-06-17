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مفاجأة.. انتهت صلاحية عرض مدريد لراموس قبل 3 أشهر ونصف

راموس
سيرجيو راموس

مفاجأة.. انتهت صلاحية عرض مدريد لراموس قبل 3 أشهر ونصف

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العربية.نت

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كشفت تقارير صحافية إسبانية، يوم الخميس، أن صلاحية العقد الذي قدمه نادي ريال مدريد إلى قائد الفريق سيرجيو راموس انتهت في مارس الماضي.

وودع نادي العاصمة الإسبانية، مساء الخميس، مدافعه راموس "35 عاما" بعد 16 عاماً قضاها اللاعب في صفوف الفريق.

وذكرت "ماركا" في تقرير لها: انتهى عرض تجديد عقد سيرجيو راموس في نهاية مارس الماضي، وكان يجب أن يرد القائد قبل ذلك التاريخ.

وقال راموس في المؤتمر الصحافي الوداعي: لم نعلم أن العرض كان له تاريخ انتهاء، وعندما وافقت عليه، أجاب النادي أن العقد لم يعد مطروحا على الطاولة وصلاحيته انتهت.

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