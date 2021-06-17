"الآسيوي" يعتمد تقنية الفيديو في التصفيات النهائية للمونديال

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الخميس، تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) في الدور النهائي للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتستضيف قطر منافسات الدور الحاسم المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022.

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وذكر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي على شبكةالإنترنت، أنه سيواصل العمل على وضع معايير جديدة للتحكيم الآسيوي، مؤكدا أن آسيا ستكون أول قارة تستحدم تقنية الفيديو في التصفيات.

وأضاف أن تقنية (فار) سيتم استخدامها أيضا في نهائي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، كما سيتم العمل بها ابتداء من دور الثمانية في دوري الأبطال، وهي نفس المرحلة التي بدأ من خلال تطبيق التقنية في منافسات الموسم الماضي.

وكانت تقنية (فار) قد بدأ العمل بها للمرة الأولى في آسيا من خلال النسخة الماضية من كأس أمم آسيا والتي أقيمت في الإمارات عام 2019 ، وذلك ابتداء من دور الثمانية.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أنه نظم العديد من الدورات والندوات للحكام من أجل ضمان مواكبة التحكيم الآسيوي لكل التطورات على الساحة الكروية العالمية.