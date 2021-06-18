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إريكسن يغادر المستشفى ويزور المنتخب الدنماركي

إريكسن
إريكسن لحظة خروجه من أرضية الملعب في مباراة الدنمارك الأولى

إريكسن يغادر المستشفى ويزور المنتخب الدنماركي

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كوبنهاغن - رويترز

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أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم يوم الجمعة أن كريستيان إريكسن لاعب وسط المنتخب غادر المستشفى بعد جراحة ناجحة بعد أيام قليلة من إصابته بأزمة قلبية في مباراة الدنمارك الأولى ببطولة أوروبا.

وأجرى إريكسن جراحة لزراعة منظم لضربات القلب بعد سقوطه مغشيا عليه في أرض الملعب أمام فنلندا.

ويمنع الجهاز الإلكتروني الصغير السكتات القلبية القاتلة ويساعد على استعادة ضربات القلب.

وخضع إريكسن لإنعاش قلبي رئوي في أرض الملعب وعاد قلبه ينبض بعد الاستعانة بجهاز الصدمات الكهربائية قبل نقله إلى المستشفى.

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