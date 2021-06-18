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التشيك تتعادل مع كرواتيا وتتصدر مؤقتاً

مودريتش وشيك خلال اللقاء

التشيك تتعادل مع كرواتيا وتتصدر مؤقتاً

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غلاسكو - د ب أ

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تعادل المنتخب الكرواتي مع نظيره التشيكي 1 - 1، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بكأس أمم أوروبا لكرة القدم 2020.

وتقدم المنتخب التشيكي في الدقيقة 37 عن طريق مهاجمه باتريك تشيك من ضربة جزاء، قبل أن يدرك إيفان بيرسيتش هدف التعادل للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 57.

ورفع المنتخب التشيكي رصيده إلى أربع نقاط، ليتصدر المجموعة الرابعة، فيما حصد المنتخب الكرواتي النقطة الأولى في البطولة محتلا المركز الثالث. وكان المنتخب التشيكي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز 2 - صفر على اسكتلندا، فيما خسر المنتخب الكرواتي أمام نظيره الإنجليزي صفر - 1.

وتختتم مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بمواجهة منتظرة تجمع ما بين إنجلترا واسكتلندا في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

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