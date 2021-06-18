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برباعية نظيفة في البيرو.. البرازيل تصعد إلى ربع نهائي كوبا أميركا

هدف البرازيل الثاني

برباعية نظيفة في البيرو.. البرازيل تصعد إلى ربع نهائي كوبا أميركا

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ريو دي جانيرو - رويترز

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هزت البرازيل الشباك مبكرا لتمهد الطريق أمام فوز سهل 4-صفر على بيرو في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم الليلة الماضية.

وأصبحت البرازيل حاملة اللقب أول منتخب يفوز بأول مباراتين له في البطولة وتتصدر المجموعة الثانية بست نقاط متقدمة بنقطتين على كولومبيا التي تعادلت بدون أهداف مع فنزويلا الليلة الماضية أيضا.

وتقدمت البرازيل بعد 12 دقيقة عندما حول أليكس ساندرو تمريرة غابرييل جيسوس داخل الشباك من مدى قريب.

وحصل نيمار على ركلة جزاء لكن حكم الفيديو المساعد تدخل لإلغائها قبل أن يهز لاعب باريس سان جيرمان الشباك في منتصف الشوط الثاني ليضاعف من تقدم صاحبة الأرض.

وجعل البديل إيفرتون ريبيرو النتيجة 3-صفر في الدقيقة 89 بعد تمريرة من ريتشارليسون الذي اختتم الأهداف في الوقت المحتسب بدل الضائع.

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