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بعد يوم من رحيله.. رونالدينيو يستفز راموس.. والأخير يرد

مباراة سابقة بينهما

بعد يوم من رحيله.. رونالدينيو يستفز راموس.. والأخير يرد

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دبي - أحمد المصعبي

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استفز البرازيلي رونالدينيو، نجم نادي برشلونة السابق، نظيره في ريال مدريد سيرخيو راموس الذي أعلن رحيله عن فريقه لستة عشر عاما يوم الخميس الماضي، قبل أن يرد الأخير.

وكان راموس أعلن رحيله عن ريال مدريد بعد 16 عاما قضاها في الفريق خلال مؤتمر صحافي يوم الخميس الماضي، كشف فيه عن قبوله العرض المقدم من الإدارة إلا أن الأخيرة سحبت العرض بعد تأخر المدافع في الرد.

وفي منشور عبر حسابه الشخصي في "تويتر" وضع رونالدينيو صورة له بجانب راموس خلال لقاء سابق جمعهما في الدوري الإسباني معلقا "راموس، هل تتذكر تلك الليلة؟" في محاولة استفزاز منه لمنافسه السابق.

ورد راموس على "الساحر" البرازيلي مرفقا صورة أخرى لاحتفالات ريال مدريد ببطولة الدوري وعلق "أتذكرها، ولكن بعد بضعة أشهر من تلك الصورة كانت الذكرى أفضل بكثير".

وبحسب الصورة التي نشرها رونالدينيو فإن برشلونة في ذلك الموسم فشل في تحقيق الفوز على ريال مدريد بعد نهاية مباراة الذهاب بهدفين دون رد للفريق الملكي سجلهما راؤول ونيستلروي وصنع راموس أحد الهدفين فيما انتهت مباراة الإياب بثلاثة أهداف لمثلها سجل ميسي حينها "هاتريك وفي الطرف الآخر سجل راموس الهدف الثالث.

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