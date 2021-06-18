بوسكيتس يعود إلى المنتخب الإسباني بعد تعافيه من كورونا

أعلن المنتخب الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة أن قائده سيرخيو بوسكيتس عاد إلى صفوف الفريق بعد تعافيه من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، طبقا لما كشفت عنه نتائج الفحوص.

وسينضم لاعب خط الوسط بوسكيتس "32 عاما" إلى المنتخب في معسكره التدريبي بالقرب من العاصمة مدريد، وسيسافر برفقته إلى أشبيلية التي تحتضن مباراته أمام نظيره البولندي غدا السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، علما بأنه لا يتوقع أن يشارك بوسكيتس.

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وقضى بوسكيتس عشرة ايام في العزل الصحي ليغيب عن المباراة التي تعادل فيها المنتخب الاسباني مع نظيره السويدي سلبيا، وذلك بعد أن كشفت الفحوص التي خضع لها قبل انطلاق البطولة، عن إصابته بعدوى كورونا.