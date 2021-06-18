بيليه يكيل المديح لنيمار

أشاد أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه بمواطنه المهاجم نيمار بعدما قاد الأخير المنتخب البرازيلي إلى انتصاره الثاني على التوالي في بطولة كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) المقامة حاليا بالبرازيل.

وكتب بيليه "80 عاما" على "إنستغرام": مثل كل البرازيليين، أشعر بالسعادة في كل مرة أراه (نيمار) يلعب فيها.

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وسجل نيمار الهدف الثاني للمنتخب البرازيلي في المباراة التي فاز فيها على نظيره البيروفي 4 - صفر مساء الخميس (صباح يوم الجمعة بتوقيت غرينتش).

ورفع نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ، رصيده مع المنتخب البرازيلي إلى 68 هدفا ليواصل الاقتراب من رقم الأسطورة بيليه الذي سجل 77 هدفا للمنتخب البرازيل في 92 مباراة دولية.

وأوضح بيليه أن نيمار يمكنه الوصول إلى نفس رصيده من الأهداف مع المنتخب البرازيلي.