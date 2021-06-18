ديشان: غريزمان من أعظم لاعبي العالم

أشاد ديدييه ديشان مدرب فرنسا بأنطوان غريزمان قبل مباراة فريقه ضد المجر في بطولة أوروبا لكرة القدم، وهي مواجهة ستشهد الظهور رقم 50 على التوالي للمهاجم في التشكيلة الأساسية لمنتخب بلاده، ووصفه بأنه واحد من أعظم اللاعبين على الإطلاق.



ومن المنتظر أن يبتعد غريزمان، الذي سجل 37 هدفا في 92 مباراة دولية مع فرنسا، بست مباريات عن الرقم القياسي السابق في المشاركات الأساسية والمسجل باسم باتريك فييرا. وستتأهل فرنسا إلى دور الستة عشر قبل مباراة واحدة على نهاية دور المجموعات إذا انتصرت على المجر.



وقال ديشان في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: إنه واحد من هؤلاء اللاعبين الذين يستطيعون تغيير المباريات. إنه مبدع للغاية، ولديه القدرة على التفكير خارج الصندوق، من الرائع مشاهدته وهو يلعب. حطم رقما قياسيا في المشاركات الأساسية. يلعب مباريات متتالية وهذا شيء رائع بالنسبة له. ربما لم يعد عمره 20 عاما، لكنه يعتني بنفسه بشكل جيد جدا.



وأضاف: يمكنكم رؤية تأثيره في الأهداف التي يسجلها ويصنعها. وإضافة إلى ذلك قدرته على تغيير المباراة، مع العودة لأداء الواجبات الدفاعية. إنه واحد من أعظم اللاعبين على الإطلاق في أوروبا والعالم.



وبعد الفوز 1-صفر على ألمانيا في مباراته الافتتاحية بالبطولة، يحتل المنتخب الفرنسي المركز الثاني في المجموعة السادسة خلف البرتغال التي هزمت المجر 3-صفر في بودابست يوم الثلاثاء.



ورغم أن فرنسا ستواجه البرتغال بعد المجر، أكد ديشان أنه لا يخطط لإراحة لاعبيه مع تفكيره في هذه المواجهة المحتمل أن تكون على صدارة المجموعة.



وقال ديشان: من المهم الآن التفكير في أسلوب لعبنا في المباراة القادمة. نعم فزنا بالمباراة الأولى وإذا قدمنا الأداء نفسه فيمكننا اللعب مع إمكانية الفوز والتأهل.



وتابع: نتعامل مع الأمر خطوة بخطوة. هذا يعني أنني لا أفكر في المباراة الثالثة. نحن نستعد للمجر ولا شيء آخر. قد أشرك التشكيلة نفسها مثل المباراة الأولى ضد ألمانيا. سنرى ما سيحدث.

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