مورينيو: أسكتلندا بحاجة إلى معجزة للفوز على إنجلترا

أعرب المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو عن اعتقاده بأن فوز المنتخب الأسكتلندي لكرة القدم على نظيره الإنجليزي في المباراة المقررة بينهما يوم الجمعة سيكون معجزة.

ويلتقي الفريقان الجمعة على استاد ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

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وقال مورينيو، في مقالة يوم الجمعة بصحيفة "ذي تايمز" البريطانية: ولكن المعجزات نادرة للغاية. وأتحدث بالفعل عن معجزة لأن الفارق بين الفريقين كبير.

وأوضح: هل يمكن للمنتخب الأسكتلندي الفوز في ويمبلي؟ نعم، إنها مباراة كرة قدم. ولكن، لا، لأن المنتخب الإنجليزي لديه فريق أفضل كثيرا يضم لاعبين أفضل كثيرا. أي من الـ26 لاعبا في قائمة المنتخب الإنجليزي يمكنه البدء ضمن التشكيلة الأساسية في مباراة أسكتلندا.

وبعد الهزيمة صفر - 2 أمام المنتخب التشيكي في المباراة الأولى للفريق بيورو 2020، أصبح المنتخب الأسكتلندي تحت الضغوط قبل المباراة في لندن.

وفي المقابل ، يتطلع المنتخب الإنجليزي لتحقيق الفوز الثاني له بعدما استهل مسيرته في البطولة بالفوز على كرواتيا 1 - صفر.

وذكر مورينيو (58 عاما): كل ما يتعين على المنتخب الإنجليزي هو احترام منافسيه. المنتخب الإنجليزي لديه حافز مضاعف لتحقيق الفوز. على المنتخب الإنجليزي أن يتعامل فقط بجدية مع المباراة، وأثق للغاية في أنهم سيفعلون ذلك.