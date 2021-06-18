موسكو تغلق منطقة المشجعين بسبب تزايد إصابات كورونا

أعلن سيرجي سوبيانين عمدة العاصمة الروسية موسكو يوم الجمعة، إغلاق منطقة المشجعين بالمدينة، خلال كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) المقامة حاليا، بسبب تزايد حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وأضاف سوبيانين أن ذلك يأتي ضمن عدد من الإجراءات التي تتخذ للتصدي لانتشار العدوى، وتتضمن الإجراءات أيضا تقليص عدد الحضور في فعاليات أخرى إلى ألف شخص على الأكثر.

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وكانت منطقة المشجعين القريبة من استاد لوجنيكي بالعاصمة الروسية، قد استقبلت خمسة آلاف متفرج كانوا مسجلين بشكل مسبق مع الكشف عن درجات الحرارة والالتزام بارتداء الكمامات.

وقال سوبيانين :لم أكن أرغب في فعل ذلك لكن يجب علي ذلك.

وخسر المنتخب الروسي مباراته الأولى في البطولة أمام نظيره البلجيكي صفر - 3 في سان بطرسبرج، ثم تغلب على نظيره الفنلندي 1 - صفر على الملعب نفسه الخميس.

ويخوض المنتخب الروسي مباراته الثالثة الأخيرة في المجموعة الثانية أمام نظيره الدنماركي يوم الاثنين المقبل في كوبنهاغن، بينما يلتقي المنتخب البلجيكي نظيره الفنلندي في سان بطرسبرغ.

ولا تزال منطقة المشجعين في سان بطرسبرغ مفتوحة حاليا، وقال أليكسي سوروكين المسؤول عن تنظيم مباريات يورو 2020 التي تستضيفها المدينة، في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية إنه ليس لديه أي علم بوجود التزام بتقليل عدد الحضور.

وتستضيف سان بطرسبرغ اليوم مباراة السويد أمام سلوفاكيا كما تستضيف مباراة المنتخبين السويدي والبولندي يوم الأربعاء المقبل، إلى جانب مباراة بدور الثمانية في الثاني من يوليو.