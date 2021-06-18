هالاند: أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا

يريد إرلينغ هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم أن يبقى بعيدا عن منطقة الراحة الخاصة به وهو يخطط لمسيرته.

ونجح هالاند في ترسيخ مكانته سريعا كواحد من نجوم كرة القدم الأوروبية، بعد انتقاله من مولدي إلى سالزبورغ ثم إلى دورتموند.

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وبعد تألقه مع دورتموند جذب اللاعب أنظار العديد من الأندية الكبرى في العالم بما في ذلك ريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

ويتوقع أن يبقى هالاند، الذي سجل 57 هدفا في 59 مباراة خاضها في كل المسابقات منذ انتقاله لألمانيا في 2020، مع دورتموند لموسم آخر، ولكنه دائما ما يبحث عن تحد جديد.

وقال لصحيفة "دايلي تليغراف" : اتخذت بعض خطوات في السنوات القليلة الماضية وأعتقد أنها كانت خطوات جيدة بالنسبة لي، شخصيا، للخروج من دائرة الراحة وللتطور أكثر.

وأضاف :أريد أن أتحدى نفسي في كل شيء أفعله. هذا شيئا أفكر فيه.

وأردف : على الجميع أيضا فعل ذلك دائما. يمكن أن يشعر الناس في بعض الأحيان براحة كبيرة في الدائرة لذلك من المهم الخروج منها.

وبسؤاله عما إذا كان يقترب من الوصول لأفضل مستوياته، قال :مازلت أبلغ 20 عاما. لذلك أعتقد أن هذا يقول كل شيء.

وأكد :مسيرتي تسير بشكل سريع للغاية وهي سرعة أحبها. صحيح أنني مازلت صغيرا، ولكنني أضع لنفسي أهدافا طوال الوقت وسأفعل أي شيء لتحقيقها.

ولعل هدفه الرئيسي هو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، بعدما كان له تأثيرا كبيرا في البطولة.

وسجل هالاد 20 هدفا في 16 مباراة لفريقي سالزبورغ ودورتموند، حيث سجل هدفا كل 63 دقيقة، وهو أفضل معدل في تاريخ دوري الأبطال بين لاعبين يسجلون خمسة أهداف أو أكثر.

وقال هالاند :على حسب ما أتذكر، حتى عندما كنت طفلا صغيرا للغاية، كنت أشاهد مباريات دوري أبطال أوروبا، كانت هناك فرق عظيمة ولديها أساطير يسجلون الأهداف.

وأكد :لذلك، أصبح هذا حلمي. حلمي هو اللعب في دوري الأبطال وتسجيل الأهداف في هذه البطولة. تعلم أن في هذه البطولة يتواجد أفضل اللاعبين وفيها ينتمي أفضل اللاعبين.

وأكد :أنا متحمس لكل مباراة، بالطبع، ولكنني كنت دائما ما أفكر في دوري الأبطال طوال حياتي، وأردت اللعب فيها. لذلك، ربما يعطيني هذا واحد بالمئة من الحماس عندما أدخل الملعب ويعزف النشيد.

وأكد : هذا هو هدفي الأكبر، الفوز بدوري أبطال أوروبا يوما ما. أتمنى أن يكون بإمكاني رفع الكأس وسيكون هذا شيئا مذهلا.