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"يويفا" يدرس نقل نهائي بطولة أوروبا من لندن

ويمبلي
ملعب ويمبلي

"يويفا" يدرس نقل نهائي بطولة أوروبا من لندن

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زيوريخ - رويترز

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يقول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إن لديه خطة طوارئ بديلة خاصة بالمباراة النهائية لبطولة أوروبا 2020 للعبة الشعبية، تتضمن نقل المباراة من استاد ويمبلي اللندني إلى مكان آخر إن لم توافق الحكومة البريطانية على إعفاء المشجعين القادمين من الخارج من الخضوع لعزل صحي لمدة 10 أيام.

ودخل منظمو البطولة في محادثات مع الحكومة البريطانية بعد أن قررت الحكومة تأجيل خططها الخاصة بإلغاء القيود المتعلقة بفيروس كورونا في 21 يونيو الجاري.

وقالت صحيفة "تايمز" اللندنية يوم الجمعة إن العاصمة المجرية بودابست هي بديل مطروح لاستضافة المباراة لو رفضت بريطانيا حضور الجمهور القادم من الخارج في استاد ويمبلي.

ومن المقرر إقامة مباراتي قبل النهائي والمباراة النهائية في الاستاد اللندني الشهير الشهر المقبل.

وقال اليويفا في بيان: دائما هناك خطة طوارئ بديلة لكننا على ثقة بإقامة آخر جولتين من البطولة في لندن.

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