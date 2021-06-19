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ألمانيا تقلب النتيجة على البرتغال وتهزمها برباعية

الهدف الرابع

ألمانيا تقلب النتيجة على البرتغال وتهزمها برباعية

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ميونخ - د ب أ

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استعاد المنتخب الألماني بريقه من جديد وأشعل المنافسة في المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) بعدما حقق انتصارا مثيرا أمام نظيره البرتغالي حامل اللقب وتغلب عليه 4 - 2 اليوم السبت في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات.

وافتتح النجم كريستيانو رونالدو التسجيل للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 15، ثم رد المنتخب الألماني بهدفين سجلهما البرتغاليان روبن دياز ورافاييل غيريرو بالخطأ في شباك منتخب بلادهما في الدقيقتين 35 و39.

وفي الشوط الثاني، أضاف كاي هافيرتز وروبن غوسنس الهدفين الثالث والرابع للمنتخب الألماني في الدقيقتين 51 و60 ثم اختتم ديوغو جوتا التسجيل بالهدف الثاني للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 67.

واستعاد المنتخب الألماني، الذي يخوض آخر بطولة له تحت قيادة مديره الفني الحالي يواخيم لوف، توازنه بالشكل الأمثل إثر هزيمته في المباراة الأولى أمام المنتخب الفرنسي بطل العالم صفر -1، وحصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة، متساويا في ذلك مع المنتخب البرتغالي الذي كان قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على نظيره المجري 3 - صفر. وشهدت المجموعة نفسها في وقت سابق اليوم، تعادل المنتخب الفرنسي مع نظيره المجري 1 - 1.

وتشهد الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة، لقاء المنتخب الألماني مع نظيره المجري، بينما يواجه المنتخب البرتغالي مهمة تبدو أكثر صعوبة أمام المنتخب الفرنسي متصدر المجموعة برصيد أربع نقاط.

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