.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الشرطة تعتقل 30 شخصا بعد مباراة إنجلترا واسكتلندا

من اعتقال أحد الجماهير

الشرطة تعتقل 30 شخصا بعد مباراة إنجلترا واسكتلندا

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت شرطة لندن إنها ألقت القبض على 30 شخصا في وسط العاصمة البريطانية ومحيط ملعب ويمبلي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بعد انتهاء مباراة إنجلترا واسكتلندا في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم.

وسافر آلاف من مشجعي اسكتلندا جنوبا إلى لندن رغم الأمطار الغزيرة في العاصمة وعدم حصول كثيرين منهم على تذاكر لحضور المباراة.

وقالت الشرطة إن غالبية المشجعين تصرفوا بصورة طيبة ولم يتسببوا في أي مشكلات داخل الاستاد لكن قلة منهم تسببوا في بعض المتاعب في عدد من مناطق المدينة.

وتمت معظم الاعتقالات في وسط لندن وكان السبب الرئيسي في ذلك الإخلال بالنظام بينما اعتقل خمسة أشخاص بالقرب من ويمبلي.

وكانت شرطة لندن أصدرت أمرا بفض التجمعات في وسط لندن قبل المباراة التي انتهت بالتعادل بدون أهداف.

ووضعت الشرطة إجراءات "لمنع إثارة الشغب والمضايقات" بعد أن سافر عدد كبير من المشجعين إلى العاصمة على الرغم من نداءات من رئيس بلدية لندن صادق خان والعديد من السياسيين للمشجعين الذين لا يملكون تذاكر للمباراة بعدم السفر.

وتمنح أوامر فض التجمعات الشرطة سلطات إضافية لتفريق مجموعات من شخصين أو أكثر إذا شعرت أن سلوكهم يسبب إزعاجا أو مضايقات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ياسمين المصري شتمت جبران باسيل وأصبحت بطلة في لبنان ياسمين المصري شتمت جبران باسيل وأصبحت بطلة في لبنان
فيديو يحبس الأنفاس.. أعجوبة تنقذ طفلين من موت محتم فيديو يحبس الأنفاس.. أعجوبة تنقذ طفلين من موت محتم
الأكثر قراءة
اعتقال الامرأة التي خدعت العالم بقصة إنجابها 10 توائم اعتقال الامرأة التي خدعت العالم بقصة إنجابها 10 توائم
11 غرزة في الرأس وكدمات.. المصرية ضحية الجزار تروي تفاصيل الواقعة 11 غرزة في الرأس وكدمات.. المصرية ضحية الجزار تروي تفاصيل الواقعة
ظهر فجأة .. السلطات تزيل تمثالا أرعب سكان مدينة مصرية ظهر فجأة .. السلطات تزيل تمثالا أرعب سكان مدينة مصرية
مصر.. وقف تأشيرات المسافرين إلى مطار أديس أبابا في إثيوبيا مصر.. وقف تأشيرات المسافرين إلى مطار أديس أبابا في إثيوبيا
ساعة ذكية تفضح جريمة.. رجل قتل زوجته أمام رضيعهما ساعة ذكية تفضح جريمة.. رجل قتل زوجته أمام رضيعهما
بعد الأسود والأبيض والأصفر.. ظهور أول إصابة بالفطر بعد الأسود والأبيض والأصفر.. ظهور أول إصابة بالفطر "الأخضر"
قبل أن تذهب
المعارضة الإيرانية تفضح أكاذيب النظام وتنشر صورا لمراكز الاقتراع الفارغة
المعارضة الإيرانية تفضح أكاذيب النظام وتنشر صورا لمراكز الاقتراع الفارغة
اكتشف المزيد