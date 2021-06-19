المجر تصدم "بطل العالم" وتخطف منه نقطة ثمينة

أحرج المنتخب المجري لكرة القدم، نظيره الفرنسي، بطل العالم، وتعادل معه 1 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ببطولة أمم أوروبا "يورو 202".

وتقدم المنتخب المجري بهدف سجله أتيلا فيولا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وتعادل أنطوان غريزمان للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 66.

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وبهذه النتيجة رفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه نتيجة مباراة المنتخبين البرتغالي والألماني التي تقام في قوت لاحق من اليوم. في المقابل حصد المنتخب المجري أول نقطة له في نسخة هذا العام من البطولة.

وفاز المنتخب الفرنسي في الجولة الأولى على نظيره الألماني بهدف نظيف، فيما خسر المنتخب المجري صفر - 3 أمام المنتخب البرتغالي.