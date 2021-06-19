برشلونة يعزز هجومه بالهولندي ديباي

أعلن برشلونة عملاق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم التوصل لاتفاق بالتعاقد مع ممفيس ديباي مهاجم هولندا اليوم السبت.

وقال برشلونة في بيان إن ديباي، الذي ينتهي عقده مع أولمبيك ليون في وقت لاحق من الشهر الجاري، سيوقع على عقد مع برشلونة حتى نهاية موسم 2022-2023.

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وأصبح ديباي (27 عاما) المهاجم الثاني الذي ينتقل إلى برشلونة في صفقة مجانية بعد نهاية الموسم الماضي، بعد سيرجيو أغويرو القادم من مانشستر سيتي.

وانضم المدافع إيريك غارسيا إلى برشلونة في صفقة مجانية أيضا من سيتي، مع معاناة النادي الإسباني في إنفاق مبالغ ضخمة على التعاقدات الجديدة بسبب أزمة مادية.

ويشتهر رونالد كومان مدرب برشلونة بإعجابه منذ فترة طويلة بإمكانات ديباي وسبق له تدريبه في منتخب هولندا حتى ترك منصبه من أجل قيادة برشلونة العام الماضي.

وتقاسم ديباي، الذي لعب أيضا في أيندهوفن ومانشستر يونايتد، صدارة هدافي الدوري الفرنسي الموسم الماضي مع ليون برصيد 20 هدفا، وجاء فقط خلف كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وسجل ديباي هدفا من ركلة جزاء خلال فوز هولندا 2-صفر على النمسا في بطولة أوروبا 2020 يوم الخميس الماضي.