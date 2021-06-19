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تشيلي تعبر بوليفيا بهدف بريريتون

هدف بريريتون الوحيد

تشيلي تعبر بوليفيا بهدف بريريتون

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كويابا - رويترز

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هز بن بريرتون المولود في إنجلترا الشباك ليمنح تشيلي الفوز 1-صفر على بوليفيا في كأس كوبا أميركا لكرة القدم يوم الجمعة.

وأحرز بريرتون، في مشاركته الأولى في التشكيلة الأساسية مع تشيلي التي ينتمي إليها عن طريق والدته، الهدف بعد عشر دقائق من البداية بتسديدة من 15 مترا.

وكان يمكن لتشيلي الخروج بفوز أكبر أمام بوليفيا التي انتصرت في ثلاث من آخر 32 مباراة دولية لها لكن الهدف كان كافيا لتقفز إلى صدارة المجموعة الأولى.

وتملك تشيلي، التي تعادلت 1-1 مع الأرجنتين في المباراة الأولى، أربع نقاط متقدمة بنقطة على باراغواي. وتفتتح أوروغواي مشوارها في المجموعة بمواجهة الأرجنتين في وقت لاحق.

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