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تغيير وحيد في تشكيلة فرنسا أمام المجر

أثناء تمارين الإحماء

تغيير وحيد في تشكيلة فرنسا أمام المجر

متابع الغاء المتابعة

بودابست - رويترز

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أجرت فرنسا تغييرا واحداً على تشكيلتها الأساسية التي هزمت ألمانيا 1-صفر في افتتاح دور المجموعات لبطولة أوروبا لكرة القدم حيث يلعب لوكا ديني في مركز الظهير الأيسر بدلا من لوكاس هرنانديز خلال مواجهة المجر اليوم السبت.

وقرر المدرب ديدييه ديشان التمسك بثلاثي خط الوسط نجولو كانتي وبول بوغبا وأدريان رابيو الذي هيمن في اللقاء الأول كما يبقى ثلاثي الهجوم أنطوان جريزمان وكيليان مبابي وكريم بنزيمة بدون مساس.

وتعتمد المجر، التي تلعب على أرضها في استاد بوشكاش، على ثلاثة في الدفاع وهم إندري بوتكا وويلي أوربان وأتيلا سالاي.

وسيكون لويك نيجو، لاعب منتخب فرنسا للشباب سابقا، التغيير الوحيد بتشكيلة المجر.

وسيقود آدم سالاي ورولاند شالاي هجوم المجر الطامحة لتسجيل أول أهدافها بالبطولة عقب الخسارة 3-صفر من البرتغال في الجولة الافتتاحية.

وفيما يلي تشكيلة الفريقين المجر: بيتر جولاتشي - إندري بوتكا - ويلي أوربان - أتيلا سالاي - لويك نيجو - آدم ناجي - أندراش شيفر - لاسلو كلاينهايزلر - أتيلا فيولا - رولاند شالاي - آدم سالاي (القائد).

فرنسا: هوجو لوريس - بنجامين بافارد - رفائيل فاران - برسنل كيمبمبي - لوكا ديني - نجولو كانتي - بول بوجبا - أدريان رابيو - أنطوان غريزمان - كيليان مبابي - كريم بنزيمة.

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