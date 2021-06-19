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شيك: أنفي لم يكسر.. وأعاني صعوبة في التنفس قليلاً

إصابته في اللقاء

شيك: أنفي لم يكسر.. وأعاني صعوبة في التنفس قليلاً

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لندن - د ب أ

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أصبح باتريك شيك مهاجم المنتخب التشيكي لكرة القدم بحالة جيدة، بعدما أصيب بضربة بالكوع في وجهه وأصيب بنزيف في أنفه خلال المباراة التي تعادل فيها منتخب بلاده مع المنتخب الكرواتي 1 - 1 أمس الجمعة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"

وقال يوم السبت: الشيء الجيد أن أنفي لم يُكسر، إنها منتفخة قليلا. أعاني قليلا من صعوبة في التنفس".

وسقط شيك على أرض الملعب بعدما التحم مع المدافع الكرواتي ديان لوفرين، وهي الواقعة التي احتسب فيها الحكم ركلة جزاء للمنتخب التشيكي بعد العودة لتقنية حكم الفيديو.

ولم تمنع الدماء المتساقطة على وجه شيك من تسديد ركلة الجزاء ومنح المنتخب التشيكي التقدم في الشوط الأول. ولكن مجهوداته لم تكن كافية حيث سجل إيفان بريسيتش هدف التعادل لكرواتيا بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني.

ويتصدر المنتخب التشيكي المجموعة الرابعة وسيواجه المنتخب الإنجليزي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات يوم الثلاثاء.

وقال شيك: لدينا أربع نقاط، وهو وضع جيد جدا بالنسبة لنا. نعلم أن المنتخب الإنجليزي لديه الكثير من الإمكانات وبعض اللاعبين المميزين.

وأضاف: ولكن في مباراتهم الأولى لم يصنعوا العديد من الفرص. ربما لديهم بعض المشاكل في الهجوم. ولكن دائما ما يكون من الصعب مواجهتهم.

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