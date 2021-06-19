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لاعبو الدنمارك سعداء بزيارة إريكسن

من إسقاف اللعب أمام بلجيكا

لاعبو الدنمارك سعداء بزيارة إريكسن

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كوبنهاغن - د ب أ

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أعرب لاعبو منتخب الدنمارك لكرة القدم، اليوم السبت، عن سعادتهم بالزيارة المفاجئة التي قام بها زميلهم كريستيان إيركسن لهم في أعقاب تعرضه لسكتة قلبية في المباراة الأولى لهم ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وخرج إيركسن من المستشفى أمس الجمعة وقبل السفر إلى منزله في أودنيسي، توجه لزيارتهم في معسكرهم هلسينجور، برفقة نجليه، وصديقته ووالدتها.

وقال أندرياس سكوف أولسن، لاعب خط الوسط :" كان من الرائع رؤيته. رؤيته بأعيننا وليس عبر شاشة. كان من الرائع التحدث معه ومعانقته. أن تشاهده هو وعائلته بحالة جيدة في مثل هذه الظروف".

وقال كريستيان نورجارد لقد أوقفنا المران من أجل الزيارة المفاجئة.

وأضاف :"كان هذا ما نحتاجه فقط. كان شعورا ممزوجا بالحب والفرحة. كان من الرائع رؤيته مع عائلته. سيعطينا هذا دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة المنتخب الروسي".

ويجب على المنتخب الدنماركي أن يفوز على المنتخب الروسي غدا الاثنين و يأمل أن يخسر المنتخب الفنلندي أمام بلجيكا في المباراة الأخرى إذا أراد التأهل مباشرة لدور الستة عشر.

وخسر المنتخب الدنماركي مباراته الأولى أمام المنتخب الفنلندي بهدف نظيف وهي المباراة التي شهدت تعرض إيركسن لسكتة قلبية، كما خسر أيضا أمام المنتخب البلجيكي 1 - 2.

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