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لوف يرفض وضع رقابة "خاصة" لرونالدو

من فرحته بثنائية المجر

لوف يرفض وضع رقابة "خاصة" لرونالدو

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ميونخ - د ب أ

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صرح المدير الفني لمنتخب ألمانيا لكرة القدم، يوأخيم لوف، بأنه لن يضع رقابة خاصة لكريستيانو رونالدو، نجم المنتخب البرتغالي، في المواجهة المقررة بين المنتخبين مساء اليوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وقال لوف في تصريحات إعلامية:" لن نفعل ذلك بالأساس. كريستيانو رونالدو غالبا ما يخرج ناحية اليسار وأحيانا يتجه نحو مركز الجناح الأيمن، ونحن لا نود أن نفتح كل شيء ولكننا سنغلق المنطقة التي يتواجد فيها أحد ما، وهكذا يتعين علينا مجابهة المنافس وهذه هي المهمة".

تجدر الإشارة إلى أن هداف بطولة أوروبا، لم يستطع أن يسجل في مرمى المنتخب الألماني في المباريات الأربع التي لعبها أمامه.

وأوضح لوف أن مباراة اليوم لن تدور حول إيقاف رونالدو/36 عاما/ وقال: "كريستيانو رونالدو لا يزال كما كان، قويا بطبيعة الحال، وواحدا من أفضل اللاعبين الموجودين، لكننا يجب أن نلتفت إلى لاعبين آخرين، وهو ما يعني التوازن، نفس الأداء الدفاعي ونفس قوة الهجوم ويجب أن يكون الانطلاق نحو الأمام".

ويواجه المنتخب الألماني ضغوطا قبل مباراة البرتغال، بعد أن خسر مباراته الأولى أمام نظيره الفرنسي صفر / 1، بينما افتتح المنتخب البرتغالي بقيادة النجم كريستيانو رونالدو مشوار الدفاع عن اللقب بالفوز على نظيره المجري 3 - صفر.

وقال لوف: "نتعامل مع الضغط كما تعودنا دائما. وحالة الضغط لم تتفاقم بشكل كبير الآن، ونحن نعرف الآن أننا بحاجة إلى نتيجة إيجابية لكننا يمكننا أن نتعامل مع هذا الأمر".

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