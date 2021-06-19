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نقل قائد المجر إلى المستشفى بعد مباراة فرنسا

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نقل قائد المجر إلى المستشفى بعد مباراة فرنسا

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بودابست - د ب أ

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يتواجد آدم شالاي قائد المنتخب المجري لكرة القدم في المستشفى للخضوع لفحوص بعدما تم استبداله في الشوط الأول من المباراة التي تعادل فيها فريقه مع المنتخب الفرنسي 1 - 1 اليوم السبت في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" بعدما اشتكى من الشعور بدوار، ومن المحتمل أن تكون الضربة على الرأس والحرارة هي السبب.

وقال ماركو روسي مدرب الفريق بعدما أبلغ الصحفيين بتواجد اللاعب في المستشفى: "أعتقد أنه بخير، ومع ذلك لست متأكدا".

وتعرض المنتخب الفرنسي لانتقادات كبيرة من نشطاء مكافحة الارتجاج، بعد السماح لبنيامين بافارد باللعب بعد إصابته في رأسه في المباراة الأول أمام المانيا التي انتهت بفوز أبطال العالم بهدف نظيف. وذكر الاتحاد الأوروبي للعبة أنه تحدث مع الفريق الطبي للمنتخب الفرنسي وكانوا واثقين أنه لا توجد مشكلة. وبعد ذلك لعب بافارد أمام المنتخب المجري.

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