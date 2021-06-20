بيل رداً على مانشيني: لم أعلم أن ستوك جيد إلى هذا الحد

رفض غاريث بيل قائد ويلز تعليقات روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا التي تشبه فريقه بنادي ستوك سيتي الإنجليزي، وقال إنهم مستعدون لتحديه في مباراتهما اليوم الأحد ببطولة أوروبا لكرة القدم 2020 في روما.

ويعرف مانشيني، الذي أمضى ثلاث سنوات ونصف السنة مدربا لمانشستر سيتي بين 2009 و2013، جيدا المتطلبات البدنية للعب في ملعب ستوك الذي كان منافسا في الدوري الإنجليزي الممتاز وقتها.

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وقبل مباراة الأحد، قال مدرب إيطاليا إن ستوك كان يمتلك أسلوبا في غاية القسوة في اللعب وإنه يتوقع اختبارا مماثلا أمام ويلز، مضيفا أن فريق بيل لديه أيضا مهارات فنية يمكنها أن تسبب متاعب لفريقه.

وردا على سؤال عن رد فعله إزاء تعليقات مانشيني، قال بيل في مؤتمر صحافي "لم أكن أعرف من قبل أن ستوك جيد بهذا الشكل".

وقال روبرت بيج مدرب ويلز المؤقت إن هذا المقارنة لا تزعجه. نحن نركز بشكل كامل على ما يمكننا القيام به وكيف يمكننا التسبب في أضرار للمنافسين. كما قلت لا يمكنني أن أكون أكثر فخرا بهذه التشكيلة وسأدعمهم كل يوم من أيام الأسبوع".

وضمنت إيطاليا التأهل إلى دور الستة عشر بعد انتصارين في أول مباراتين، بينما لم تخسر ويلز أيضا في مباراتيها بالمجموعة الأولى ولديها أربع نقاط قبل الجولة الأخيرة من المباريات.