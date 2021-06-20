.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

دي بوير ينتظر تألق ديباي بعد انتقاله إلى برشلونة

ديباي دي بوير
ديباي انتقل إلى برشلونة قادماً من ليون الفرنسي

دي بوير ينتظر تألق ديباي بعد انتقاله إلى برشلونة

متابع الغاء المتابعة

أمستردام - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

يأمل فرانك دي بوير، مدرب منتخب هولندا لكرة القدم، أن يساهم انتقال ممفيس ديباي لفريق برشلونة الإسباني في منح الإلهام للمهاجم في بطولة كأس أوروبا "يورو 2020".

وأعلن برشلونة السبت انتقال ديباي (27 عاماً) إليه بعقد يمتد لعامين، بعد انتهاء عقده الحالي مع فريق أولمبيك ليون الفرنسي نهاية الشهر الجاري.

وسجل ديباي هدفا وحيدا خلال أول فوزين لهولندا بالمجموعة الثالثة لـ"يورو 2020" على أوكرانيا والنمسا، لكنه تلقى انتقادات بسبب انخفاض مستواه بشكل عام مع الفريق.

وقال دي بوير في المؤتمر الصحافي يوم الأحد: أعتقد أن ممفيس هو أول شخص ينتقد أسلوب لعبه ويقول إنني أستطيع أن أفعل أفضل مما أظهرته حتى الآن، هذه هي قوته الخاصة. إنه يعرف ما إذا كان قد لعب بشكل جيد أم لا. دعونا نأمل أيضا بالنسبة لهولندا وكرة القدم نفسها أن يتمكن من الوصول إلى المستوى الذي نتخيله.

وأضاف مدرب منتخب هولندا: إنه أمر مريح، ربما يشغل انتقاله لبرشلونة جزءا من تفكيره بشكل لا شعوري، لكن ربما يمنحه ذلك شيئا إضافيا ليؤديه على أعلى مستوى ممكن، نحن بحاجة إلى أداء ممفيس بأفضل مستوى للوصول إلى أقصى حد ممكن خلال هذه البطولة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيروسات تختبئ بأجنحة الطيور.. احذروا الوباء القادم فيروسات تختبئ بأجنحة الطيور.. احذروا الوباء القادم
مشهد مضحك مبكٍ أمام محطات الوقود بلبنان.. طوابير وغناء مشهد مضحك مبكٍ أمام محطات الوقود بلبنان.. طوابير وغناء
الأكثر قراءة
ظهر فجأة .. السلطات تزيل تمثالا أرعب سكان مدينة مصرية ظهر فجأة .. السلطات تزيل تمثالا أرعب سكان مدينة مصرية
السعودية: ضبط 90 مليون ريال قبل خروجها من البلاد السعودية: ضبط 90 مليون ريال قبل خروجها من البلاد
فيديو يحبس الأنفاس.. أعجوبة تنقذ طفلين من موت محتم فيديو يحبس الأنفاس.. أعجوبة تنقذ طفلين من موت محتم
شاهد مصريا يرقص بحفل زفاف أخيه وفجأة ينهار ويلفظ أنفاسه شاهد مصريا يرقص بحفل زفاف أخيه وفجأة ينهار ويلفظ أنفاسه
محمد رمضان يرد على اتهام فنانة مصرية له بسبها محمد رمضان يرد على اتهام فنانة مصرية له بسبها
الإمارات تعلق دخول المسافرين من 3 دول بسبب كورونا الإمارات تعلق دخول المسافرين من 3 دول بسبب كورونا
قبل أن تذهب
هل يخطط الاتحاد الأوروبي لعقوبات ضد سياسيين لبنانيين؟
هل يخطط الاتحاد الأوروبي لعقوبات ضد سياسيين لبنانيين؟
اكتشف المزيد