دي بوير ينتظر تألق ديباي بعد انتقاله إلى برشلونة

يأمل فرانك دي بوير، مدرب منتخب هولندا لكرة القدم، أن يساهم انتقال ممفيس ديباي لفريق برشلونة الإسباني في منح الإلهام للمهاجم في بطولة كأس أوروبا "يورو 2020".



وأعلن برشلونة السبت انتقال ديباي (27 عاماً) إليه بعقد يمتد لعامين، بعد انتهاء عقده الحالي مع فريق أولمبيك ليون الفرنسي نهاية الشهر الجاري.



وسجل ديباي هدفا وحيدا خلال أول فوزين لهولندا بالمجموعة الثالثة لـ"يورو 2020" على أوكرانيا والنمسا، لكنه تلقى انتقادات بسبب انخفاض مستواه بشكل عام مع الفريق.



وقال دي بوير في المؤتمر الصحافي يوم الأحد: أعتقد أن ممفيس هو أول شخص ينتقد أسلوب لعبه ويقول إنني أستطيع أن أفعل أفضل مما أظهرته حتى الآن، هذه هي قوته الخاصة. إنه يعرف ما إذا كان قد لعب بشكل جيد أم لا. دعونا نأمل أيضا بالنسبة لهولندا وكرة القدم نفسها أن يتمكن من الوصول إلى المستوى الذي نتخيله.



وأضاف مدرب منتخب هولندا: إنه أمر مريح، ربما يشغل انتقاله لبرشلونة جزءا من تفكيره بشكل لا شعوري، لكن ربما يمنحه ذلك شيئا إضافيا ليؤديه على أعلى مستوى ممكن، نحن بحاجة إلى أداء ممفيس بأفضل مستوى للوصول إلى أقصى حد ممكن خلال هذه البطولة.

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