ساوثغيت يؤكد مشاركة كين أمام التشيك

اتخذ غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا خطوة غير مألوفة بالتأكيد أن المهاجم هاري كين سيبدأ مباراة جمهورية التشيك بعد غد الثلاثاء في الجولة الأخيرة بالمجموعة الرابعة في بطولة أوروبا لكرة القدم.

وتعرض كين للانتقادات عقب أدائه المخيب الذي تسبب في استبداله في مباراتي إنجلترا في البطولة حتى الآن سواء خلال الفوز 1-صفر على كرواتيا أو التعادل سلبيا مع اسكتلندا يوم الجمعة الماضي. وعادة لا يشير ساوثغيت إلى تشكيلته الأساسية لحين إعلانها قبل انطلاق المباراة بوقت قصير.

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وأبلغ ساوثغيت محطة "أي.تي.في" التلفزيونية "يمكنك أن تفترض ذلك نعم. بالتأكيد. لا أمانع في أن أعطيك هذه المعلومة". وتدرك إنجلترا أن الفوز على التشيك سيضمن لها صدارة المجموعة والتأهل إلى دور الستة عشر.

وقال ساوثغيت إن قراراته باستبدال كين في المباراتين كانت لأسباب محددة، ولم يشكك في أداء قائد الفريق.

وأضاف "في واحدة من المباراتين (كرواتيا) كنا متقدمين بالفعل وكنا بحاجة للمزيد من الطاقة والضغط والحفاظ على التقدم ولسنا بحاجة لتسجيل المزيد من الأهداف. هاري بذل مجهودا كبيرا في كأس العالم، وشعرنا أنه يجب تقنين مشاركته قليلا هذه المرة. لدينا خيارات جيدة على مقاعد البدلاء والدفع ببعضها في المباراة، لكنه أهم لاعب لدينا. لا يوجد شك في ذلك. عليك فقط النظر إلى معدل أهدافه معنا لتدرك أهميته للفريق".

وأضاف مدرب إنجلترا: "إنه عنصر أساسي وحيوي ليس فقط للأهداف التي يسجلها، لكن في صناعة اللعب وكل شيء آخر يقوم به".

ويدرك ساوثغيت أنه كين يتعرض لانتقادات حاليا، لكنه قال إنه يثق في أن المهاجم قادر على الرد على ذلك بالأهداف. وقال "أعرف أنه ستكون هناك الكثير من الأسئلة المثارة عنه حاليا لكنه مر بذلك مئة مرة من قبل".