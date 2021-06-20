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سويسرا ترسل تركيا خارج كأس أوروبا

سويسرا تركيا
فرحة اللاعبين بعد اللقاء

سويسرا ترسل تركيا خارج كأس أوروبا

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باكو - رويترز

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أحرز شيردان شاكيري هدفين ليقود سويسرا للفوز 3-1 على تركيا اليوم الأحد في مواجهتهما ببطولة أوروبا لكرة القدم والحفاظ على آمالها في التأهل إلى أدوار خروج المغلوب.

وودعت تركيا البطولة بعد ثلاث هزائم فيما يتوقف أمل سويسرا في التأهل إلى دور الستة عشر على أن تكون أحد أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث بعدما أنهت المجموعة بأربع نقاط مثل ويلز. وفازت إيطاليا 1-صفر على ويلز التي أنهت المباراة بعشرة لاعبين.

وافتتح حارس سفيروفيتش التسجيل لسويسرا بعد ست دقائق عندما استلم تمريرة ستيفن تسوبر وسدد كرة منخفضة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء.

وعززت سويسرا من تقدمها في الدقيقة 26 إذ وصلت الكرة إلى تسوبر الذي مررها إلى شاكيري ليهيأها لنفسه ويسددها قوية دون أي فرصة لحارس تركيا.

وأضاف شاكيري هدفه الثاني في الدقيقة 68 عندما حول تمريرة عرضية داخل المرمى بعد دقائق من تقليص عرفان كان الفارق لتركيا.

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