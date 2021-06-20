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غريزمان يصف رونالدو بـ "مصدر إلهام"

رونالدو في لقاء البرتغال وألمانيا

غريزمان يصف رونالدو بـ "مصدر إلهام"

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برلين - د ب أ

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أكد أنطوان غريزمان لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي"مصدر إلهام للجميع".

ويلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره البرتغالي في الجولة الأخيرة من المجموعة السادسة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، في مباراة ستكون مكررة لنهائي بطولة أمم أوروبا يورو 2016 والتي شهدت فوز المنتخب البرتغالي بهدف نظيف في الوقت الإضافي رغم أن رونالدو لم يكمل المباراة بسبب الإصابة.

ولعب المنتخبان يوم السبت ولكنهما فشلا في تحقيق النتائج التي يريدونها. وتمكن المنتخب الفرنسي من التعادل 1 - 1 مع المنتخب المجري في بودابست، بينما خسر المنتخب البرتغالي أمام المنتخب الألماني 2 - 4.

واستطاع رونالدو أن يضع المنتخب البرتغالي في المقدمة في ميونخ، رافعا رصيد أهدافه في البطولة إلى ثلاثة أهداف من مباراتين، بينما سجل حاليا 107 أهداف دولية، بفارق هدفين فقط عن الرقم القياسي المسجل بإسم الإيراني علي دائي.

وسجل رونالدو حتى الآن 19 هدفا في بطولات كأس العالم واليورو- ولم يسجل أي لاعب أوروبي آخر أهدافا أكثر في البطولتين، علما أن ميروسلاف كلوزه لاعب المنتخب الألماني السابق سجل نفس عدد الأهداف.

وتركت مباريات الأمس المجموعة السادسة متوازنة، حيث يحتاج المنتخب الفرنسي للتغلب على نظيره البرتغال لضمان صدارة الترتيب، بينما الخسارة قد تجعله يتراجع للمركز الثالث.

وبغض النظر عما سيحدث يوم الأربعاء، أشاد غريزمان برونالدو- وكذلك زميله بفريق برشلونة ليونيل ميسي، ووصفهما بالقوة الملهمة، وقال في مؤتمر صحافي: إنه مصدر إلهام للجميع. ما يفعله في عمر 36 عاما يعد استثنائيا. هو وميسي، لن يتواجد أي لاعب مثلهما، نحن محظوظون لمقابلتهما في الملعب.

وأضاف: هو لاعب مكتمل، مثال لكل اللاعبين الشباب والكبار، يمكنه أن يكون بمثابة القدوة للعديد من الشباب الصغير.

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