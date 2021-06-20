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هتافات عنصرية وإساءات تلاحق بنزيمة ومبابي في بودابست

مبابي بنزيمة غريزمان
بنزيمة ومبابي إلى جانب غريزمان في مباراة المجر

هتافات عنصرية وإساءات تلاحق بنزيمة ومبابي في بودابست

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بودابست - د ب أ

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فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الأحد تحقيقات بشأن "حوادث تمييز محتملة" في بودابست خلال مباراتي المنتخب المجري أمام فرنسا والبرتغال ضمن منافسات دور المجموعات بكأس أوروبا "يورو 2020".

وتعرض لاعبو المنتخب الفرنسي خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع نظيره المجري 1 - 1 السبت، لإساءات تمثلت في تقليد أصوات القرود عندما يستحوذ المهاجم الفرنسي صاحب كيليان مبابي على الكرة، وكذلك تعرض زميله كريم بنزيمة، ذو الأصول الجزائرية لإساءات لفظية من جانب المشجعين خلال المباراة.

وذكرت وسائل إعلام برتغالية أنه في المباراة الأولى للمنتخب المجري بالبطولة، والتي خسرها أمام نظيره البرتغالي صفر - 3 ، تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل ثنائية خلال المباراة لإساءات.

وذكر "يويفا" أنه سيجرى الإعلان عن أي معلومات جديدة بشأن التحقيقات، في الوقت المناسب.

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