إسبانيا تتسلح بخبرة بوسكيتس لتجاوز الاختبار السلوفاكي

يخوض المنتخب الإسباني مباراته الأخيرة في المجموعة الخامسة في كأس أوروبا "يورو 2020" أمام سلوفاكيا معلقا آماله على القائد سيرجيو بوسكيتس في العبور بالسفينة إلى بر الأمان بعد مشوار مترنح في البطولة القارية حتى الآن.

وتبين إصابة بوسكيتس بفيروس كورونا المستجد قبل البطولة ليغيب عن المباراة التي تعادل فيها "الماتادور" سلبيا مع السويد وكذلك خلال التعادل الإيجابي بهدف لمثله مع بولندا.

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ويعود المنتخب الإسباني بطل أوروبا في نسختي 2008 و2012 إلى إشبيلية لخوض المواجهة الحاسمة يوم الأربعاء الأربعاء أمام سلوفاكيا ، لكن الفريق يدرك أنه في حاجة ماسة إلى الفوز من أجل العبور لدور الستة عشر.

وقال سيزار أزبيليكويتا في تصريحات صحفية يوم الاثنين: المباراة بمثابة حياة أو موت، لسنا في الوضعية التي أردناها.

وذكرت تقارير لوسائل الإعلام الإسبانية أن المدرب لويس إنريكي سيدفع بأزبيليكويتا مدافع تشيلسي إلى جانب بوسكيتس الذي من المتوقع أن يشارك في المؤتمر الصحفي للمباراة يوم الثلاثاء.

وقال أزبيليكويتا: إنه قائد مذهل يساعد الفريق بأكمله من خلال هيمنته في خط الوسط.