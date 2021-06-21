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الإصابة تحرم الفرنسي ديمبلي من الاستمرار في كأس أوروبا

ديمبلي فرنسا المجر
عثمان دخل بديلاً في مباراة المجر وتعرض إلى الإصابة

الإصابة تحرم الفرنسي ديمبلي من الاستمرار في كأس أوروبا

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باريس - فرانس برس

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سيغيب المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي عن باقي مباريات كأس أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" بعد إصابته خلال مواجهة المجر الأخيرة، بحسب ما أعلن الاتحاد الفرنسي للعبة الاثنين.

وكان ديمبلي، لاعب برشلونة الإسباني البالغ 24 عامًا والذي يعاني دوما من الإصابة، قد دخل كبديل ضد المجر قبل أن يصاب بركبته ويخرج مجددًا. وكشفت الفحوص الشعاعية الأحد "تأخرًا في تعافيه لا يتطابق مع بقائه ضمن المجموعة"، بحسب اتحاد كرة القدم في بلاده.

وشارك ديمبلي في آخر دقائق المباراة الافتتاحية التي فازت فيها فرنسا على ألمانيا بهدف عكسي من ماتس هوملز.

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