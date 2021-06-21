البرازيلي باولينيو ينفصل عن غوانزو بالتراضي

انفصل لاعب الوسط البرازيلي باولينيو عن نادي غوانزو إف.سي الذي سبق له الفوز بالدوري الصيني الممتاز لكرة القدم ثماني مرات بالتراضي.



وقال غوانزو يوم الأحد إن العلاقة بين الطرفين انتهت قبل عامين من موعد انتهاء العقد بينهما بسبب تعقيدات سببتها القيود المطبقة لاحتواء العدوى بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.



وأضاف النادي في بيان: نتيجة قيود السفر المطبقة بسبب جائحة كوفيد-19 لم يتمكن باولينيو من الانضمام للنادي وإتمام ما تبقى من عقده، وبعد مشاورات ودية قرر النادي واللاعب إنهاء العقد.



وأمضى لاعب منتخب البرازيل السابق (32 عاما) فترتين ناجحتين في صفوف النادي عندما ساعده في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا في 2015 وفي الفوز بلقب الدوري الصيني الممتاز في 2015 و2016.



وبعد ذلك غادر للانضمام إلى برشلونة الإسباني لموسم واحد ثم عاد إلى الصين في 2018 وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري المحلي في 2019 كما حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري.



ولم يتمكن باولينيو من اللعب لناديه خلال الموسم الحالي بسبب قيود السفر.



ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن باولينيو قوله: بسبب جائحة كوفيد-19 اضطررت إلى الرحيل عن غوانزو إف.سي. أشعر بحزن كبير. لكني أنتظر العودة يوما ما لرؤيتكم جميعا.

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