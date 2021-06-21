.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

البرازيلي باولينيو ينفصل عن غوانزو بالتراضي

باولينيو
باولينيو أمضى فترتين مع النادي الصيني

البرازيلي باولينيو ينفصل عن غوانزو بالتراضي

متابع الغاء المتابعة

غوانزو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

انفصل لاعب الوسط البرازيلي باولينيو عن نادي غوانزو إف.سي الذي سبق له الفوز بالدوري الصيني الممتاز لكرة القدم ثماني مرات بالتراضي.

وقال غوانزو يوم الأحد إن العلاقة بين الطرفين انتهت قبل عامين من موعد انتهاء العقد بينهما بسبب تعقيدات سببتها القيود المطبقة لاحتواء العدوى بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

وأضاف النادي في بيان: نتيجة قيود السفر المطبقة بسبب جائحة كوفيد-19 لم يتمكن باولينيو من الانضمام للنادي وإتمام ما تبقى من عقده، وبعد مشاورات ودية قرر النادي واللاعب إنهاء العقد.

وأمضى لاعب منتخب البرازيل السابق (32 عاما) فترتين ناجحتين في صفوف النادي عندما ساعده في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا في 2015 وفي الفوز بلقب الدوري الصيني الممتاز في 2015 و2016.

وبعد ذلك غادر للانضمام إلى برشلونة الإسباني لموسم واحد ثم عاد إلى الصين في 2018 وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري المحلي في 2019 كما حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري.

ولم يتمكن باولينيو من اللعب لناديه خلال الموسم الحالي بسبب قيود السفر.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن باولينيو قوله: بسبب جائحة كوفيد-19 اضطررت إلى الرحيل عن غوانزو إف.سي. أشعر بحزن كبير. لكني أنتظر العودة يوما ما لرؤيتكم جميعا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
سر الخوف من الظلام.. علماء يكشفون السبب! سر الخوف من الظلام.. علماء يكشفون السبب!
في في "عيد الأب".. دنيا سمير غانم توجه رسالة مؤثرة لوالدها
الأكثر قراءة
محمد رمضان يرد على اتهام فنانة مصرية له بسبها محمد رمضان يرد على اتهام فنانة مصرية له بسبها
أم مصرية تخنق أطفالها الثلاثة حتى الموت أم مصرية تخنق أطفالها الثلاثة حتى الموت
100 دولار للقهوة و70 للشاي.. ماذا يجري بكوريا الشمالية؟ 100 دولار للقهوة و70 للشاي.. ماذا يجري بكوريا الشمالية؟
السعودية.. إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة السعودية.. إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة
احذر العلامات البيضاء على الأظافر.. قد تكون خطيرة جداً احذر العلامات البيضاء على الأظافر.. قد تكون خطيرة جداً
تجنبوا تناول الحلوى مع كوب القهوة.. وهذا السبب! تجنبوا تناول الحلوى مع كوب القهوة.. وهذا السبب!
قبل أن تذهب
جولة سادسة من المفاوضات النووية تنتهي في فيينا دون نتيجة
جولة سادسة من المفاوضات النووية تنتهي في فيينا دون نتيجة
اكتشف المزيد