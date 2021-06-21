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السماح بحضور 10 آلاف مشجع في منافسات أولمبياد طوكيو

أولمبياد طوكيو
دورة الألعاب الأولمبية ستقام الشهر المقبل

السماح بحضور 10 آلاف مشجع في منافسات أولمبياد طوكيو

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طوكيو - فرانس برس

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أعلن منظّمو أولمبياد طوكيو، الاثنين، أنهم سيسمحون بحضور 10 آلاف مشجع كحد أقصى في المنشآت الرياضية، قبل قرابة الشهر من انطلاق الحدث العالمي، مضيفين أن المنافسات قد تقام خلف أبواب موصدة في حال ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وينهي هذا القرار شهوراً من التكهنات حول ما إذا كان الرياضيون في الألعاب المؤجلة بسبب الوباء سينافسون أمام الجماهير أو في منشآت فارغة، بعد حظر المتفرجين القادمين من الخارج في مارس الماضي.

وقال المنظمون في بيان: في ضوء القيود الحكومية المتعلقة بالأحداث العامة، سيُسمح بحضور جماهيري بنسبة 50% من سعة المنشآت، بحد أقصى يصل إلى 10 آلاف شخص.

وأضافوا في بيان أن القرار بشأن عدد المشجعين الذين سيُسمح لهم بحضور الألعاب البارالمبية سيتأجل حتى 16 يوليو، أي قبل أسبوع من موعد انطلاقها.

وترك المسؤولون الباب مفتوحًا أمام احتمال إقامة المنافسات خلف أبواب موصدة في حال تفاقم الوضع الوبائي، إذ قال حاكم طوكيو يوريكو كويكي قبل الإعلان عن القرار: إذا طرأ تغيير جذري في عدد الإصابات، فقد نحتاج إلى إعادة النظر في هذه المسألة وإلى التفكير في خيار عدم وجود متفرجين في المنشآت.

ومع اقتراب موعد حفل الافتتاح المقرر في 23 يوليو المقبل، سبق أن أكد كبار الخبراء الطبيين، بمن فيهم مستشارون للحكومة، أن إقامة الألعاب خلف أبواب موصدة سيكون "مثاليًا" من وجهة نظر صحية.

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