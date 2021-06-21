غياب 3 لاعبين عن تدريبات المنتخب الألماني

غاب توماس مولر وماتس هوملز وإيلكاي غاندوغان يوم الاثنين عن تدريبات المنتخب الألماني لكرة القدم، بينما بدا روبين جوسنس لائقا، وذلك خلال الاستعداد لمواجهة المنتخب المجري مساء الأربعاء في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

ويعاني مولر وهوملز من إصابات خفيفة في الركبة بينما يعاني غاندوغان من إصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة).

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ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت هذه الإصابات تهدد مشاركتهم في المباراة أمام المجر المقررة في ميونخ ضمن منافسات المجموعة السادسة، والتي يحتاج فيها المنتخب الألماني إلى الفوز أو التعادل من أجل ضمان التأهل لدور الستة عشر.

وشارك يوناس هوفمان، الذي عانى مؤخرا من إصابة في الركبة، في التدريبات، بينما خضع توني كروس لتدريبات منفردة.

ولا يزال لوكاس كلوسترمان غائبا عن تدريبات المنتخب إثر إصابته بتمزق عضلي في الفخذ.

وشارك روبين جوسنس في التدريبات رغم أنه عانى من آلام في العضلة الضامة عقب المباراة أمام المنتخب البرتغالي السبت، والتي لعب فيها دورا بطوليا قاد المنتخب الألماني لانتصار ثمين 4 - 2 .

ويبدو من المؤكد الآن أن يشارك جوسنس أساسيا في المباراة أمام المنتخب المجري.

وقال باستيان شفاينشتايغر المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل، إن جوسنس يمكنه مساعدة المنتخب على التأهل إلى دور الستة عشر في يورو 2020 بأكثر من طريقة واحدة.

ونجح جوسنس لاعب أتلانتا الإيطالي في إمتاع الجماهير في المباراة التي أقيمت على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ، التي تستضيف المباراة الثالثة أيضا أمام المنتخب المجري.

وقال شفاينشتايغر في تصريحات لقناة "شبورت 1" :أكثر ما أعجبني الطريقة التي أثار بها حماس الجماهير، وطريقة تعامله في التدخلات. كان من الجيد رؤية ذلك.

وأضاف: هو يعيش من أجل كرة القدم. رأيتم كم كان نشيطا في مواجهة البرتغال واستمر في الركض وإرسال العديد من التمريرات. هو جيد للغاية في هذا الجانب.

ومع ذلك، يرى اللاعب المعتزل شفاينشتايغر، الذي أحرز مع المنتخب الألماني المركز الثاني في يورو 2008، أنه لا يفترض على المنتخب الألماني أن يبالغ في الحماس.

وقال شفاينشتايغر: علينا توخي الحذر أمام المجر. هو منافس ليس سهلا.