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فنزويلا تحرم الإكوادور من الفوز في الوقت القاتل

فنزويلا الإكوادور
فنزويلا حصلت على نقطتها الثانية

فنزويلا تحرم الإكوادور من الفوز في الوقت القاتل

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العربية.نت

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خطفت فنزويلا نقطتها الثانية في بطولة كوبا أميركا 2021 المقامة حالياً في البرازيل، بعدما سجل البديل رونالد هيرنانديز هدف التعادل في شباك الإكوادور في اللحظات القاتلة من المباراة التي جمعت المنتخبين صباح يوم الاثنين وانتهت 2-2.

وتقدم المنتخب الإكوادوري أولاً عبر أيرتون بريسيادو في الدقيقة 39 من الشوط الأول، إلا أن الفنزويلي إديسون كاستيو سجل هدف التعادل بعد مرور 6 دقائق من بداية الشوط الثاني.

وعاد منتخب الإكوادور إلى التقدم عقب أن سجل لاعبه غونزالو بلاتا الهدف الثاني في الدقيقة 71 من عمر المباراة، إلا أن البديل هرنانديز سجل هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وأصبحت فنزويلا تملك نقطتين في المركز الثالث ضمن المجموعة الأولى متقدمة على الإكوادور بنقطة.

وستلعب فنزويلا مع البرازيل في الجولة المقبلة، على أن تخوض الإكوادور ذات الاختبار في الجولة التي تليها.

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