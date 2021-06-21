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فودين يقنع لاعبي إنجلترا بـ"صبغ شعورهم"

فودين إنجلترا
فودين وسط لاعبي منتخب إنجلترا عقب التعادل مع أسكتلندا

فودين يقنع لاعبي إنجلترا بـ"صبغ شعورهم"

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لندن - رويترز

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كشف فيل فودين لاعب إنجلترا أن لاعبي منتخب بلاده اتفقوا على تقليده في صبغ شعورهم باللون الأشقر إذا توجوا بلقب بطولة أوروبا لكرة القدم.

وأثار فودين جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل البطولة حين نشر صورة له بشعره المصبوغ باللون الأصفر على غرار أسطورة إنجلترا بول غاسكوين في بطولة أوروبا 1996.

وأشار لاعب الوسط البالغ عمره 21 عاما إلى أن بقية اللاعبين من زملائه سيقلدونه في صبغ الشعر إذا حققت إنجلترا أول لقب كبير لها خلال 55 عاما.

وأبلغ فودين محطة "توك سبورت": إذا فزنا باللقب قلت للفريق إنهم يجب أن يقلدوا نفس قصة شعري، وافق الجميع ونتمنى أن نفوز باللقب وأن ترونا جميعا بنفس قصة الشعر.

وتابع: أعتقد أن رومانيا فعلت ذلك وكان جميع اللاعبين بنفس لون الشعر لذا إذا حققنا اللقب سأجعل الجميع يكررون الأمر.

وستلعب إنجلترا ضد جمهورية التشيك الثلاثاء في ختام المجموعة الرابعة في ويمبلي ويكفيها التعادل للتأهل لأدوار خروج المهزوم.

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