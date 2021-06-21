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كورنثيانز يعاقب مهاجمه بعد ارتداء حذاء بألوان الغريم

جو باهيا كورنثيانز
جو "يساراً" ارتدى حذاء باللون الأخضر وهو لون الغريم التقليدي بالميراس

كورنثيانز يعاقب مهاجمه بعد ارتداء حذاء بألوان الغريم

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ساوباولو - رويترز

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فرض كورثنيانز المنافس في الدوري البرازيلي لكرة القدم عقوبة مالية على مهاجمه جو يوم الأحد لارتدائه زوجا من الأحذية باللون الأخضر، وهو لون الغريم التقليدي بالميراس.

وارتدى مهاجم مانشستر سيتي وإيفرتون ومنتخب البرازيل السابق الحذاء الأخضر خلال التعادل بدون أهداف خارج الديار مع باهيا.

وقال النادي: تحدث المسؤولون إلى جو حول استخدامه الحذاء في مباراة باهيا يوم الأحد. تم تحذير اللاعب وتغريمه ولن يرتديه مرة أخرى سواء في التدريب أو المباريات.

ويوجد بين ناديي ساو باولو واحدة من أعنف المنافسات في كرة القدم البرازيلية واعتذر جو إلى جماهير كورنثيانز على ما وصفه بأنه "جدل بدون داعٍ" بشأن الحذاء الذي قال إن لونه "أزرق فيروزي".

وقال جو في بيان نشرته مجلة "فيغا" عبر الإنترنت: لن أستخدم أحذية خضراء بسبب تاريخي مع كورنثيانز، وهو النادي الذي أحبه منذ كنت صغيرا، لن أظهر أبدا عدم احترام تجاه كورنثيانز ناهيك عن الجماهير، فأنا أشعر بالفخر دائما لارتداء هذا القميص وسأشرفه دائما.

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