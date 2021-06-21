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لابورتا: مشروع دوري السوبر الأوروبي ما زال حياً

لابورتا
لابورتا تولى رئاسة برشلونة في مارس من العام الجاري

لابورتا: مشروع دوري السوبر الأوروبي ما زال حياً

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العربية.نت

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أصر رئيس برشلونة جوان لابورتا يوم الأحد على أن مشروع دوري السوبر الأوروبي المثير للجدل لا يزال على قيد الحياة على الرغم من إدانته من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.


وقال لابورتا في اجتماع لأعضاء نادي برشلونة إذ زعم أن المسابقة ستكون ما لا يقل عن 700 مليون يورو في الموسم الواحد لبرشلونة، مؤكداً أن المشروع ما زال على قيد الحياة.


وعلى الرغم من معارضة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والجماهير والأندية المنافسة ، أصر لابورتا على أن الدوري الممتاز سيعني الاستدامة المالية للأندية ويجعل المنافسة أكثر جاذبية، وزاد: لن نعتذر عن التفكير في الانضمام إلى مسابقة أو تنظيمها ، أو عن رغبتنا في أن نكون متحكمين بمصيرنا في عالم كرة القدم.


ويعد برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس آخر ثلاثة أندية باقية في المشروع بعد تراجع الأندية التسعة المؤسسة الأخرى في مواجهة معارضة الجماهير واللاعبين والمنظمات.

وعلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الإجراءات القانونية حتى إشعار آخر ضد الأندية الثلاثة.

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