لاعب السويد يعيد الفضل في الفوز الأخير إلى "الحلاقين"

أرجع روبن كوايسون لاعب السويد الذي حصل على ركلة جزاء سجلها زميله إميل فورزبيرغ لتفوز السويد 1-صفر على سلوفاكيا وتتصدر مجموعتها في بطولة أوروبا لكرة القدم الفضل إلى حلاقي المنتخب الوطني.

وزار ثلاثة حلاقين معسكر منتخب السويد في مدينة غوتنبرغ على الساحل الغربي قبل المباراة وقاموا بتصفيف شعر اللاعبين ليظهروا في أفضل حالاتهم.

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وقال كوايسون مازحا للصحفيين: بدون الحلاقين كان الفريق سيتعادل، فزنا بفضلهم، إنه أمر في غاية الأهمية لأنه يمنح اللاعبين ثقة كبيرة في النفس وهو ما ينعكس على الأداء في الملعب.

وقال المدافع ميكل لوستيغ إنه لا يوجد أي مخاوف من اختراق فيروس كورونا للفقاعة الصحية التي يفرضها منتخب السويد على نفسه إذ اتخذ الفريق كل ما يلزم من إجراءات احترازية قبل وصول الحلاقين.

وأضاف: تعاملنا مع الأمر بجدية شديدة. تم حجز الموعد مبكرا.. جلسنا بالخارج وكانوا يرتدون أقنعة وخضعوا لاختبارات كورونا مسبقا، لم نطلب حلاقين من الشارع كما قال البعض. نتعامل مع الأمر بكل جدية.

وستلتقي السويد مع بولندا في مباراتها الأخيرة بالمجموعة الخامسة في سان بطرسبرغ يوم الأربعاء وستتصدر المجموعة حال الانتصار متفوقة على إسبانيا وسلوفاكيا اللذين سيلتقيان في

المباراة الأخرى.