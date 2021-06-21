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هولندا تهزم مقدونيا وتتأهل بالعلامة الكاملة

فينالدوم مقدونيا هولندا
القائد فينالدوم سجل هدفين خلال المباراة

هولندا تهزم مقدونيا وتتأهل بالعلامة الكاملة

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أمستردام - رويترز

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سجل جورجينيو فينالدوم هدفين في الشوط الثاني خلال فوز هولندا 3-صفر على مقدونيا الشمالية لتحافظ على علامة النجاح الكاملة في طريقها إلى دور 16 لبطولة كأس أوروبا "يورو 2020" يوم الاثنين.

وضمنت هولندا صدارة المجموعة الثالثة بالفعل بفوزها على أوكرانيا والنمسا وستخوض مباراة دور 16 في بودابست يوم الأحد ضد أحد أفضل الفرق التي تحتل المركز الثالث من المجموعات الرابعة أو الخامسة أو السادسة.

وتحسنت انطلاقة مقدونيا الشمالية، التي خرجت من حسابات التأهل عقب هزيمتين متتاليتين، وسجل إيفان تريتشكوفسكي هدفا مبكرا ألغي بداعي التسلل قبل أن يسدد ألكسندر ترايكوفسكي في القائم من مسافة 20 مترا.

لكن فريق المدرب إيجور أنجيلوفسكي تضرر سريعا من هجمة مرتدة رائعة حين مرر مهاجم أيندهوفن دونيل مالن إلى ممفيس ديباي ليحرز هدفه الثاني في البطولة.

وضاعف فينالدم التقدم من متابعة قرب المرمى ثم أضاف القائد الهدف الثالث قبل مرور ساعة ليضمن الانتصار أمام جمهور متحمس في استاد يوهان كرويف.

وتلقى جوران بانديف مهاجم مقدونيا الشمالية تحية في ممر شرف من زملائه عند استبداله قبل 10 دقائق على النهاية بعد أن أعلن عن خوض آخر مباراة دولية له.

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