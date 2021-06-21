شفاينشتايغر: غوسنس مفتاح هجومي هام لألمانيا

يرى باستيان شفاينشتايغر نجم منتخب ألمانيا السابق بالبرازيل، أن روبن غوسنس يمكنه مساعدة المنتخب على التأهل إلى دور الستة عشر من كأس أوروبا "يورو 2020" بأكثر من طريقة.



ولعب غوسنس دور البطولة في الانتصار الثمين الذي حققه المنتخب الألماني على نظيره البرتغالي حامل اللقب 4 - 2 يوم السبت في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات، ويبدو من المؤكد أنه سيشارك أساسيا في المباراة أمام المنتخب المجري الأربعاء رغم معاناته من آلام في أعلى الفخذ.



ونجح غوسنس لاعب أتلانتا الإيطالي في إمتاع الجماهير في المباراة التي أقيمت على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ، التي تستضيف المباراة الثالثة أيضا أمام المنتخب المجري.



وقال شفاينشتايغر في تصريحات لقناة "شبورت 1" :أكثر ما أعجبني الطريقة التي أثار بها حماس الجماهير، وطريقة تعامله في التدخلات. كان من الجيد رؤية ذلك.



وأضاف: إنه يعيش من أجل كرة القدم. رأيتم كم كان نشيطا في مواجهة البرتغال واستمر في الركض وإرسال العديد من التمريرات. هو جيد للغاية في هذا الجانب.

مادة اعلانية