الاتحاد الأوروبي يصر على إقامة النهائي في "ويمبلي"

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على عدم وجود أي نية لنقل مباريات الدور قبل النهائي والنهائي لبطولة كأس أوروبا "يورو 2020" من ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

وسيستضيف الملعب خمس مباريات من الأدوار الإقصائية للبطولة، لكن "يويفا" أكد الأسبوع الماضي أن هناك خطة طوارئ في حالة إجبار المشجعين من خارج بريطانيا على الخضوع للحجر الصحي لمدة عشرة أيام وفقا لبروتوكول فيروس كورونا هناك.

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وزادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة في المملكة المتحدة، وذلك مع فصيلة دلتا المتحورة التي تم التعرف عليها أولا في الهند، مع ظهور عشرة الآف و 633 حالة إيجابية الاثنين.

وأشارت التقارير في الفترة الأخيرة إلى رغبة أليكساندر شيفرين رئيس "يويفا)" في نقل مباريات الدور قبل النهائي والنهائي إلى العاصمة المجرية بودابست، فيما دعا ماريو دراجي رئيس الوزراء الإيطالي إلى إقامة المباريات في مكان آخر، مقترحا روما كمكان لاستضافة المباريات.

ورغم ذلك فإن الاتحاد الأوروبي للعبة لازال ملتزما بقراره بإقامة المباريات الثلاثة الكبرى في ملعب "ويمبلي"، إذ ذكر متحدث باسم الاتحاد القاري يوم الثلاثاء: يويفا والاتحاد الإنجليزي والسلطات الإنجليزية تعمل بشكل متواصل عن كثب من أجل نجاح إقامة الدور قبل النهائي والنهائي في ملعب ويمبلي، ولا يوجد نية لتغيير الملعب.

وستقام مباريات الدور قبل النهائي للبطولة يومي السادس والسابع من يوليو المقبل، على أن تقام المباراة النهائية يوم 11 من الشهر ذاته.