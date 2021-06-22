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الاتحاد الإيطالي يرفض الانتقادات الموجهة للاعبي المنتخب

إيطاليا ويلز
من مباراة إيطاليا وويلز في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أوروبا الحالية

الاتحاد الإيطالي يرفض الانتقادات الموجهة للاعبي المنتخب

متابع الغاء المتابعة

روما - د ب أ

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أعرب اتحاد الكرة الإيطالي عن رفضه للانتقادات التي وجهت للاعبي المنتخب الأول بعد عزوف بعضهم عن الانحناء على ركبة واحدة للتعبير عن مناهضة العنصرية خلال المباراة أمام ويلز في كأس أوروبا "يورو 2020".

وانضم خمسة من لاعبي المنتخب الإيطالي إلى لاعبي منتخب ويلز في الانحناء على ركبة واحدة لمناهضة العنصرية والتمييز قبل مباراة الفريقين يوم الأحد في روما بينما لم يشارك باقي لاعبي المنتخب الإيطالي في هذه المبادرة.

وقال متحدث باسم اتحاد الكرة الإيطالي يوم الثلاثاء: لم يكن جميع اللاعبين مستعدين في تلك اللحظة، الفريق سيتخذ قرارا موحدا قبل مثل هذه الفعاليات في المستقبل.

ويلتقي المنتخب الإيطالي يوم السبت المقبل مع نظيره النمساوي في دور الستة عشر على استاد ويمبلي.

وأكد المتحدث باسم الاتحاد أن الفريق يكافح العنصرية بكل أشكالها في كل يوم، وزاد: عدم المشاركة في مثل هذه الأعمال الرمزية لا يعني أننا لا نؤازر مكافحة العنصرية.

وفي وقت سابق قال غابريل غرافينا رئيس اتحاد الكرة الإيطالي إنه من حق كل لاعب على حدة أن يقرر ما إذا كان يرغب في المشاركة في هذه المبادرة من عدمه.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء السابق إنريكو ليتا أنه ينبغي على جميع اللاعبين الإنحناء على ركبة واحدة للتعبير عن مناهضة العنصرية.

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