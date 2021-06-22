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الدنمارك تضرب روسيا برباعية وتخطف بطاقة التأهل

احتفال منتخب الدنمارك بالهدف الرابع

الدنمارك تضرب روسيا برباعية وتخطف بطاقة التأهل

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ستوكهولم - رويترز

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فازت الدنمارك 4-1 على روسيا في مباراة مثيرة بملعب باركن لتتأهل لدور الستة عشر في بطولة أوروبا لكرة القدم بعد خسارة غريمتها فنلندا في المجموعة الثانية أمام بلجيكا.

وفازت بلجيكا بكل مبارياتها الثلاث في المجموعة واحتل منتخب الدنمارك المركز الثاني بثلاث نقاط بينما تأتي فنلندا في المركز الثالث بفارق الأهداف.

وضع ميكل دامسغارد الدنمرك في المقدمة بتسديدة رائعة في الدقيقة 38 وضاعف يوسف بولسن الغلة بعدما استفاد من خطأ رومان زوبنين لاعب روسيا الذي أعاد الكرة للخلف ليخطفها دامسغارد ويهز الشباك في الدقيقة 59.

وقلص أرتيم جيوبا الفارق لروسيا من ركلة جزاء في الدقيقة 70 لكن تسديدة هائلة من أندرياس كريستنسن وهدفا رابعا من يواكيم مايله أكملا الفوز الكبير على روسيا ليعوض منتخب الدنمارك الهزيمة في أول مباراتين ليتأهل لدور الستة عشر على عكس كل التوقعات ويواجه ويلز في أمستردام في 26 يونيو.

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