الهولندي مالن: عودتي إلى الاحتياط سيكون أمراً محبطاً

أقر دونيل مالن مهاجم هولندا يوم الثلاثاء بأنه سيكون من المحبط أي لا يبدأ أساسيا مع منتخب بلاده في دور 16 لبطولة أوروبا لكرة القدم بعد تألقه في آخر مباراتين.

وترك اللاعب البالغ عمره 22 عاما بصمة فورية بعد نزوله بديلا أمام النمسا يوم الخميس الماضي وعقب مشاركته أساسيا أمام مقدونيا الشمالية الاثنين بالمجموعة الثالثة وصنع الهدف الأول خلال الفوز 3-صفر في أمستردام.

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وأنهت هولندا المجموعة في الصدارة وتأهلت لدور 16 لخوض مواجهة في بودابست يوم الأحد أمام منافس لم يتحدد بعد.

وأبلغ مالن مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء: سأكون محبطا اذا لم ألعب في بودابست وهذا شعور طبيعي. أليس كذلك؟ لكن المدرب يقرر من يلعب، لا تزال أمامنا بعض الحصص التدريبية لمحاولة تصعيب مهمة الاختيار على المدرب.

ويحظى المدرب فرانك دي بور بخيارات متعددة في الهجوم لمعاونة ممفيس ديباي لكن مالن قال إنه كان سعيدا بانتظار الفرصة.

وقبل البطولة كان من المتوقع أن يبدأ لوك دي يونغ أساسيا بجانب ديباي لكن دي بور اختار فاوت فيغهورست عقب تألقه مع فولفسبورغ الألماني وخلال مباراة ودية ضد جورجيا، بينما أظهر مالن أنه قد يكون خيارا أفضل.

وتابع مالن: اعتقد أنني وممفيس نتواصل جيدا في اللعب. يتمتع ممفيس وجورجينيو فينالدوم بخبرة كبيرة ويعرفان متطلبات المباراة ومن الرائع اللعب بجوارهما، ممفيس ساعدني كثيرا في انطلاقتي والشعور يزداد قوة مع الوقت ومن الممكن أن يتحسن التواصل باستمرار.

وسجل مالن هدفا في مباراته الدولية الأولى أمام ألمانيا في أواخر 2019 لكنه أضاف هدفا واحدا فقط في 11 مشاركة تالية غير أنه بدأ أساسيا أربع مرات في 12 مباراة.

وواصل: أنا فخور بعد السماح لي باللعب أساسيا في بطولة أوروبا. كان حلما دائما وأشعر بأنني قطعت مسافة بعيدة وهذه فرصتي ويجب أن اغتنمها.